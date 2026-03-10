Alertan sobre acosador sexual en colonia Villas Universitarias

Un sujeto que viaja en motocicleta blanca fue identificado como un acosador sexual de mujeres en la colonia Villas Universitarias, en inmediaciones de Ciudad Universitaria, alertó el Frente Feminista Radical de Puebla.

De acuerdo con el relato de la familia de una de las afectadas, su sobrina caminaba en esta colonia cerca de la facultad de Arquitectura el sábado 7 de marzo por la tarde cuando el sujeto la tocó y le mostró sus genitales.

La afectada compartió que otras mujeres de la zona le indicaron que no es la primera ocasión que sucede, por lo que decidió hacer público el caso de su sobrina para alertar a las universitarias de esa zona.

“Chicas de la BUAP o alrededores, tengan mucho cuidado y si les ha pasado algo así pueden denunciar con nosotras”, escribió la colectiva en sus redes sociales.

En la fotografía difundida se puede observar al hombre recorriendo las calles en la motocicleta con sudadera negra y casco blanco.

A pesar de lo recurrente de este tipo de casos, la base de datos del 911 de la Secretaría de Seguridad Pública no contempla las llamadas de emergencia por acoso sexual callejero, por lo que se desconoce una estadística sobre este delito en la ciudad.

De acuerdo con la secretaria de las Mujeres municipal, Zaira González Gómez, el Ayuntamiento de Puebla reforzará una campaña dirigida a los hombres llamadas “el acoso no va contigo”, implementado en parques para concientizarlos y evitar que sigan con estas prácticas.

La campaña se extenderá en próximos días con conductores del transporte público con el objetivo de disminuir la incidencia de estos casos.

González Gómez mencionó que preparan un nuevo diagnóstico en el municipio, el cual abarca conocer cómo vive la población el acoso sexual en cinco juntas auxiliares más para medir cuál es el impacto de las políticas públicas para enfrentar esta situación.

