Muere motociclista tras chocar contra camión en Tehuacán

Un motociclista perdió la vida tras impactar contra un camión de carga la mañana de este martes en el municipio de Tehuacán, Puebla. El accidente ocurrió en la esquina de 16 Oriente y Álvaro Obregón, en la colonia Francisco Sarabia

De acuerdo con testigos, el conductor del camión habría ignorado la señal de alto al cruzar la vialidad, lo que provocó el impacto con la motocicleta.

El choque fue de tal magnitud que el conductor de la motocicleta quedó tendido varios metros adelante y sufrió la pérdida de una pierna. Al arribar los cuerpos de emergencia, la víctima ya no contaba con signos vitales.

Te puede interesar: Automóvil choca contra poste en Huejotzingo; deja cuatro lesionados

Elementos de Tránsito Municipal aseguraron al conductor y la unidad, los cuales quedaron a disposición del Ministerio Público para el deslinde de responsabilidades.

Mientras tanto, personal de la Fiscalía General del Estado (FGE) realizó el levantamiento del cuerpo, cuyo nombre aún se desconoce.

Editor: César A. García

Te recomendamos: