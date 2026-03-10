Capturan a “El Charro”, presunto extorsionador del Mercado Morelos

Con un operativo coordinado entre la Policía Estatal y la Secretaria de la Marina (Semar), se logró la captura de José Santiago N., alias “El Charro”, presunto criminal dedicado al cobro de piso a nombre de La Familia Michoacana en el Mercado Morelos.

Este hombre amenazaba a sus víctimas para que entregaran pagos recurrentes, esto a cambio de no hacerles daño o no afectar a sus negocios dentro del mercado de la colonia Diez de Mayo en la capital.

Se encontraba bajo la mira de las autoridades, quienes lograron su aprehensión en la junta auxiliar de San Jerónimo Caleras, donde señalado viajaba a bordo de una camioneta de color blanco, con un arma de fuego tipo “AR-15”, paquetes plásticos con drogas, casquillos útiles y dinero en efectivo.

Estos elementos y el ahora detenido fueron puestos a disposición del Ministerio Público para fincar responsabilidades en contra del señalado; las autoridades han invitado a cualquier víctima de este hombre a presentar su denuncia formal para proceder en su contra.

