Pepe Chedraui participa en mesa nacional sobre Territorios de Paz

El presidente municipal, Pepe Chedraui, participó en el encuentro de Coordinación con Presidentas y Presidentes Municipales de Territorios de Paz liderado por la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum.

En esta mesa de trabajo se presentaron estrategias orientadas a la prevención social de las violencias, la atención a las juventudes y la construcción de entornos de paz en los municipios.

El alcalde Pepe Chedraui destacó la importancia de mantener esta coordinación y siguiendo la visión de la presidenta de la República para atender temas prioritarios en la agenda pública que, en este caso, promueven el bienestar de las y los poblanos.

