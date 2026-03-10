Gobierno de Puebla defiende derecho a la verdad ante información falsa

Al subrayar que su administración no permitirá la difusión de mentiras o calumnias derivadas de extorsión, el gobernador Alejandro Armenta Mier afirmó que el Gobierno del Estado mantiene una relación de respeto con todos los medios de comunicación.

“No tenemos confrontación con ningún medio ni la deseamos, pero tampoco estamos acostumbrados al chantaje. Siempre responderemos con información veraz y con resultados para la población”, puntualizó.

El gobernador Armenta Mier reiteró que se garantiza el derecho a las audiencias a la verdad y el respeto pleno a la libertad de expresión y al ejercicio periodístico. No obstante, señaló que cuando exista información imprecisa o falsa, la administración estatal defenderá el derecho a la verdad de las audiencias.

Por su parte, el coordinador general de Gabinete, José Luis García Parra, confirmó que la empresa TV Azteca pidió contratos publicitarios superiores a 2 mil 350 millones de pesos. Indicó que aceptar dichas condiciones comprometería recursos que hoy se destinan a programas prioritarios de bienestar, seguridad y desarrollo social en el estado.

García Parra detalló que esa cantidad de recursos permite fortalecer acciones estratégicas como la operación de las Casas Carmen Serdán para la atención de mujeres; la adquisición de tecnología de seguridad como drones térmicos y torres de videovigilancia; la compra de patrullas; la operación de la Guardia Forestal y el impulso a proyectos educativos y deportivos, entre ellos la Universidad del Deporte; así como apoyos triplicados para niñas, niños y jóvenes en competencias deportivas o la rehabilitación de 33 vialidades principales en la zona metropolitana.

Finalmente, el gobernador Alejandro Armenta Mier reiteró el llamado respetuoso a los propietarios para que mejoren la competitividad del equipo con inversión. “Yo escucho a la afición y está triste, hay una gran afición en Puebla”.

