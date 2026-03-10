San Andrés Cholula presenta el Festival Equinoccio 2026

La presidenta municipal de Sn Andrés Cholula, Lupita Cuautle, presentó oficialmente el Festival Equinoccio 2026, un evento emblemático y tradicional que fortalece la identidad cultural del municipio, promueve el patrimonio histórico y genera impacto turístico y económico.

En su mensaje, la munícipe destacó que el equinoccio de primavera posee un profundo valor cultural y simbólico para San Andrés Cholula, una tierra donde la historia, la tradición y la herencia ancestral se entrelazan con la vida cotidiana de la comunidad.

Señaló que para esta edición se espera incrementar al menos un 25% la afluencia de visitantes, mediante la coordinación con actores turísticos, tanto del sector público y privado para superar el 53.24% de ocupación hotelera del 2025; y alcanzar una alta derrama económica.

Por su parte, la secretaria de Cultura y Turismo, Eva María Toxqui Daniel informó que el festival se realizará los días 20, 21 y 22 y que uno de los elementos centrales será la representación del ritual a Quetzalcóatl, creación del doctor Roberto Cristóbal Ramírez Macip, con más de 30 años de experiencia. La escenificación se llevará a cabo el 21 de marzo a las 19:00 en el Patio de los Altares con el respaldo del INAH.

Cabe destacar que el Parque Intermunicipal será el escenario principal del festival y que, a partir del viernes a las 13:00 horas, así como sábado y domingo desde las 11:00 horas, se desarrollará un corredor de presentaciones artísticas que integrará danza, circo y música. Entre los espectáculos estelares destacan los grupos Marca Registrada el viernes 20, así como Los Ángeles Azules y a la Sonora Dinamita, el día 21 de marzo en la noche.

Además, se realizará el tradicional concurso de pulque, un corredor de armonización energética con rituales y limpias espirituales, juegos de pelota, sesiones de yoga, talleres y diversas actividades para toda la familia en un ambiente de seguridad y conciliación con la naturaleza.

Asimismo, se suma el Festival Internacional Resuena XX que tendrá lugar en el Foro Cholula, con la participación de artistas como Reels B, Yandel, Manuel Turizo, Victor Mendivil, entre otros.

Con estas acciones, el Gobierno Municipal busca preservar las tradiciones de San Andrés Cholula y consolidar este festival como un espacio que celebra la herencia cultural del municipio y promueve su riqueza histórica.

