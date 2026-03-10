Denuncian a supervisor de Puebla por omitir acoso contra alumno de secundaria

El supervisor de la sección 9 de las escuelas secundarias técnicas, Isaac Pedro N., suma una segunda denuncia penal, ahora por violencia familiar equiparada, al ser omiso en una denuncia de un padre de familia que señaló acoso escolar por parte de personal docente de la secundaria técnica 35 de La Resurrección.

En entrevista con Oro Noticias y ContraRéplica Puebla, Ricardo Osorio Durán, padre de un menor que estudia el segundo año de secundaria, relató que, tras denunciar, su hijo fue aislado y no le permiten participar en clase, por lo que ha pensado en abandonar sus estudios por esta situación.

La violencia contra el alumno inició el lunes 3 de noviembre de 2025, cuando su madre lo vio a la hora de la salida con el uniforme, la cara y el cabello manchados de cal, ya que su maestra de Tecnología, Rocío, lo sacó de otra clase para ponerlo a encalar árboles, como una forma de castigo, aunque no había cometido ninguna falta.

El menor cuestionó a la docente y le dijo: “Maestra, ¿por qué yo?, ¿qué hice?”. La maestra se dio la media vuelta y lo dejó ahí encalando los árboles con una brocha.

El adolescente les contó a sus padres que días antes le había pedido a la maestra de Español apoyo para mejorar sus calificaciones en la materia, pero la docente se negó y el menor decidió compartir esto con el director de la escuela, Marco.

No obstante, el director de la escuela escuchó al alumno, pero le dijo a la maestra que “ya te reportó” y la relación con ella empeoró y lo reprobó.

“Todo parece que hay algún tipo de colusión porque en vez de apoyarlo, lo empezaron a reprimir, a discriminar, a aislar, al grado de ponerlo a pintar”, contó Ricardo.

Ricardo afirmó que el menor es un estudiante que cumple con sus asignaciones escolares y no había tenido ningún reporte de conducta que justifique los castigos de los docentes.

Te puede interesar: Alertan sobre acosador sexual en colonia Villas Universitarias

Los padres fueron el martes 4 de noviembre a la dirección, hablaron con Marco y le pidieron explicaciones del maltrato hacia el menor, por lo que el director los citó al día siguiente para platicar con el supervisor.

Al día siguiente, frente a Isaac N. y Marco, los padres de familia expusieron de nueva cuenta la situación. El supervisor escolar fue, a decir de Ricardo, déspota y grosero e intentó que firmaran un acuerdo para que el tema no escalara a más.

Ricardo no estuvo de acuerdo y les advirtió que acudirían a la Fiscalía General del Estado (FGE), lo cual provocó que el supervisor Isaac fuera más grosero con ellos, al decirles que se rigen por un control interno y la denuncia no podía prosperar.

“Isaac me dijo que podía hacer lo que quisiera, que estaba en todo mi derecho, pero que la Fiscalía no les hacía ni cosquillas porque no tenía nada que ver con ellos, porque su control interno era el que los regulaba y nadie podía intervenir en eso”.

Al acudir a la FGE, se determinó abrir una carpeta de investigación por violencia familiar equiparada contra el director de la escuela y el supervisor al ser omisos por el maltrato que sufrió el menor.

Ricardo pidió apoyo a las autoridades, ya que ni en la FGE ni en la Secretaría de Educación de Puebla les ha dado solución y los docentes no fueron sancionados. El maltrato contra el menor continúa y le ha expresado a su padre que no quiere volver a la escuela, pues se mantiene en el centro educativo por sus compañeros, quienes lo apoyan ante esta situación.

Los padres acudieron con la directora de nivel secundarias técnicas, Xóchitl Victoriano Flores, para exponerle la situación, pero tampoco obtuvieron respuesta de avances en sus quejas.

Isaac N. fue acusado por una de sus colaboradoras, Yolanda Sauce Morales, de acosarla sexualmente y laboralmente, lo que ocasionó ser alejada de su centro de trabajo como represalia por las denuncias, situación que revisará el gobernador Alejandro Armenta Mier ante la falta de seguimiento a las mismas tanto en la dependencia estatal como en la FGE.

Editor: César A. García

Te recomendamos: