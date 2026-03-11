Puebla proyecta plantar más de 100 mil árboles y plantas en 2026

Como parte de las políticas públicas para fortalecer el cuidado del medio ambiente y seguir ampliando las áreas verdes del municipio, el Gobierno de la Ciudad, continúa con el impulso de programas de reforestación y recuperación de espacios naturales.

Durante 2025 se logró la plantación de 71 mil árboles en distintos puntos del municipio de Puebla, así como la siembra de aproximadamente 16 mil plantas, contribuyendo a la mejora del entorno urbano, la captación de carbono y la generación de espacios más saludables para las familias poblanas.

Para 2026, el gobierno municipal tiene como meta plantar más de 100 mil individuos arbóreos, de los cuales 71 mil serán árboles, reforzando el compromiso con la sostenibilidad, la protección del medio ambiente y el desarrollo de una ciudad más verde.

Asimismo, el Gobierno del Estado contribuye con la plantación de 10 mil nuevos árboles como parte de la estrategia de fortalecimiento del Bosque Urbano de la capital, con expectativa del 95 por ciento de sobrevivencia, ya que son individuos que tienen entre dos y cuatro años de edad y altura entre tres y cuatro metros.

En este marco, los primeros lugares de plantación fueron la explanada del CIS y el Parque Ecológico, donde ya están plantados 2 mil 200 árboles nuevos.

Estas acciones forman parte de una estrategia integral que busca recuperar áreas naturales, fortalecer la biodiversidad urbana y fomentar la participación ciudadana en el cuidado del entorno.

