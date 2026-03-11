COPARMEX Puebla propone plan contra el bullying escolar y universitario

Durante la mesa de seguridad en la que participan los tres niveles de gobierno y cámaras empresariales, la COPARMEX Puebla propuso la creación de un Plan Estatal de Prevención del Bullying en escuelas y universidades, vinculado a la estrategia de seguridad y prevención.

La presidenta del organismo empresarial, Beatriz Camacho, señaló que esta propuesta busca atender las conductas de acoso e intimidación en entornos educativos como parte de una estrategia integral para reducir la violencia.

Explicó que muchas de las expresiones de violencia en la vida adulta tienen su origen en experiencias de abuso, humillación o intimidación durante la etapa escolar.

“Desde COPARMEX trabajamos en la construcción de entornos seguros con la participación de todos los sectores”, expresó.

Te recomendamos: