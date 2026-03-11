Atlixco invita a participar en talleres artesanales y artísticos

La presidenta municipal de Atlixco, Ariadna Ayala, invitó a la ciudadanía a participar en los talleres artesanales y artísticos que se realizarán los días 14 y 15 de marzo en la Plaza de Armas, a partir de las 12:30 horas.

Durante estas actividades, las y los asistentes podrán participar en talleres de pintura sobre imanes de papel maché, decoración en cartonería y belleza natural, donde aprenderán a elaborar cremas con extractos herbolarios, aceites y pinturas terapéuticas.

Como parte del programa, también se llevará a cabo una pasarela artesanal de bordados, en la que se exhibirán piezas elaboradas por manos atlixquenses.

Los talleres tendrán costo de recuperación, mientras que la pasarela será de acceso libre. Las y los interesados podrán pedir informes e inscribirse al 222 342 1499.

