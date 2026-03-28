Integran 418 comités ciudadanos para rehabilitación de calles

En seguimiento a la directriz del mandatario Alejandro Armenta Mier de que gobernar es comunicar, la Secretaría de Infraestructura mantiene estrecho contacto con la población en territorio al informar sobre los beneficios de la rehabilitación de 33 vialidades, equivalentes a 5 mil calles, que se transforman en Senderos de Paz, como lo ha instruido la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo.

Como parte de la estrategia con los Módulos de Pavimentación, se han integrado 418 Comités Ciudadanos que se involucran de manera voluntaria en el proceso de rehabilitación y cuidado de las vialidades, además con equipos de difusión en territorio se informa en las colonias cercanas a las obras para que conozcan los beneficios, rutas alternas y tiempos en la ejecución de los trabajos.

Con gran entusiasmo personal operativo de la dependencia mantiene contacto directo con la población, para que la obra pública estatal sea parte de sus vidas, ya que ahora los traslados son más ágiles y seguros.

Con este sistema de comunicación frente a frente con las y los habitantes se destaca la participación del Gobierno Federal con la donación de insumos donados por Petróleos Mexicanos (PEMEX), ya que esta administración combate de manera frontal y decidida el robo de hidrocarburos, lo que ha traído beneficio directo a la población, porque ahora se cuenta con vialidades renovadas a una tercera parte del costo.

Las obras de rehabilitación que al momento se encuentran activas en Puebla Capital son: Prolongación Reforma, Diagonal Defensores de la República, Avenida Circunvalación y Calle 24 Sur. En tanto que, al interior del estado se trabaja en Calle Campo de Aviación y vialidades aledañas en Villa Ávila en La Ceiba y en la carretera Izúcar de Matamoros-Los Limones. Se reportan 21 vialidades terminadas que transforman la vida diaria de las y los habitantes.

Te recomendamos: