Puebla capital refuerza limpieza en barrancas ante temporada de lluvias

Como parte de una estrategia integral para salvaguardar a la población, el Gobierno de la Ciudad de Puebla, encabezado por el presidente municipal Pepe Chedraui, refuerza las acciones de limpieza preventiva en puntos estratégicos de la capital.

A través del Organismo Operador del Servicio de Limpia (OOSL), se intensifican los trabajos en barrancas, vasos reguladores y avenidas principales, zonas clave para garantizar el correcto desalojo del agua pluvial y disminuir riesgos durante la temporada de lluvias.

Estas labores ya se ejecutan de forma simultánea en espacios prioritarios como la Barranca El Encinar, Boulevard Vicente Suárez, Barranca Bosques de Manzanilla, Barranca Santuario y Barranca El Salvador, donde cuadrillas operativas realizaron el saneamiento, retiro de residuos sólidos, maleza y todo tipo de materiales que pudieran obstruir los cauces naturales.

De manera complementaria, el gobierno municipal continúa impulsando el programa de descacharrización, una estrategia fundamental para retirar de los hogares objetos en desuso como muebles, electrodomésticos y residuos voluminosos que, al ser abandonados en la vía pública o en barrancas, representan un alto riesgo de taponamientos, contaminación e inundaciones.

Estas acciones responden a uno de los compromisos centrales del presidente municipal Pepe Chedraui: actuar de manera anticipada para proteger la integridad de las familias poblanas, fortalecer la infraestructura urbana y construir entornos más seguros y ordenados. El impacto de estas labores no solo atiende una necesidad inmediata, sino que representa una inversión directa en la prevención de riesgos, la movilidad y la salud pública, beneficiando de manera integral la calidad de vida de las y los poblanos.

El Gobierno de la Ciudad hizo un llamado firme a la ciudadanía para sumarse a este esfuerzo, participando activamente en las jornadas de descacharrización y evitando tirar basura en barrancas, ríos y espacios públicos, ya que la prevención es una responsabilidad compartida.

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