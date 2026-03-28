Especialistas abordan herramientas contra violencia de género

Con la finalidad de promover la participación y la corresponsabilidad social en la construcción de entornos más justos, incluyentes y libres de violencia, el Congreso del Estado, a través de la Unidad para la Igualdad de Género, llevó a cabo la mini charla: ¿Qué puedo hacer en el 8M?

Durante esta actividad, la titular de la Unidad para la Igualdad de Género, Daniela Mier Bañuelos, agradeció el respaldo del diputado Pavel Gaspar Ramírez, “cuyo impulso fortalece el trabajo en favor de la igualdad de género y la erradicación de la violencia contra las mujeres”.

En esta mini charla participaron Nancy Ramírez Flores, defensora de los derechos de las mujeres y de grupos vulnerables; Daniela Luján Rodríguez, estudiante de preparatoria y promotora de la participación política de las mujeres; Claudia Linaje Rodríguez, especialista legal en materia civil y familiar; y María Teresa López Aburto, especialista en gestión pública.

Por otra parte, la Unidad llevó a cabo la segunda edición de la Mini Mercadita Emprendedora, que tiene como objetivo impulsar y fortalecer el emprendimiento local de las mujeres, promoviendo su autonomía económica y el reconocimiento de su trabajo productivo.

En este sentido, Mier Bañuelos señaló la importancia de impulsar el empoderamiento de las mujeres que colaboran en el Congreso del Estado a través de la autonomía financiera, el emprendimiento y el consumo local, con el propósito de enfrentar una forma silenciosa de violencia: la violencia económica.

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