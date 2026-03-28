Aztecas UDLAP avanzan a semifinales de Conferencia Nacional

Las Aztecas de la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP) están en semifinales de la Conferencia Nacional de la CONADEIP, al derrotar esta mañana del sábado por 4 goles a 0 al representativo de Borregas CEM y con ello llevarse la serie por global de 8 a 0 y así pensar en un rival de Nuevo León para la siguiente fase.

A segundos de iniciar el partido, María José Sosa Albecoa abrió el marcador al aprovechar un espacio por el centro del campo y tirar con fuerza para vencer a la portera. Minutos después, Nimbe Bautista Palafox tomó el balón en tres cuartos de campo, comenzó una jugada personal hasta llegar al área grande donde se quitó a la portera para encontrar la segunda anotación que tranquilizaba las cosas en los cuartos de final.

Tras la pausa intermedia, las Aztecas UDLAP siguieron buscando el arco rival, pero el equipo mexiquense cerró filas y estableció una presión alta. Fue hasta un centro por parte de Danna Paola Aranda Núñez que remató de cabeza Daniela Valverde Núñez para meter el tercer gol del partido. Esto hizo que Borregas bajara los brazos y las acciones de intensidad, hasta que llegó Nimbe Bautista con un disparo de pierna derecha para sentenciar el marcador por 4 goles a 0.

Con este triunfo global de 8 a 0, las Aztecas de la UDLAP avanzaron a la siguiente fase de la Conferencia Nacional de la CONADEIP, donde encontrarán en semifinales al representativo de la UANL, aún con fechas y horarios a definir, aunque podrían ser 17 y 18 de abril en el juego de ida en Nuevo León, mientras la vuelta sería 24 o 25 de abril en el Templo del Dolor, la casa de las Aztecas de la Universidad de las Américas Puebla.

Al respecto, el director técnico de la Tribu verde de soccer femenil, Albeni Sabino Pinheiro, resaltó que serán dos juegos de alta intensidad y será importante sacar una ventaja en el estado regiomontano. “Empieza una competencia totalmente distinta, con equipos de un nivel semejante al nuestro, entonces tenemos que estar listos para lo que viene porque Tigres es un equipo físico, que no tiene tanta profundidad, pero toca bien la pelota, entonces tenemos que sacar un buen resultado allá para hacer que aquí la cancha pese a nuestro favor”, explicó el estratega brasileño.

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