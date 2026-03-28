Zacatlán logra donación de pozo de agua para beneficiar a 470 familias

La presidenta municipal de Zacatlán, Bety Sánchez, comprometida con el bienestar de la gente, logró la donación de un pozo de agua para beneficiar al pueblo de Metepec Primera Sección, lo que generará un abasto de agua en esta comunidad.

Como parte del Plan Hídrico de Zacatlán, para garantizar el cuidado y uso racional del vital líquido, Bety Sánchez consiguió esta donación por parte de la empresa Covia que beneficiará a 470 familias.

Como el pozo ya existe, el agua será conducida a los tanques de almacenamiento de la comunidad, estos trabajos correrán a cargo del SOSAPAZ y de la Dirección de Infraestructura del Municipio.

De esta forma, el Gobierno Presente de Zacatlán, contribuye con una necesidad de Metepec Primera Sección, para dar bienestar y una mejor calidad de vida, con la visión de los gobiernos de la Cuarta Transformación, garantizando el acceso al agua como un derecho humano.

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