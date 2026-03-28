Zacatlán arranca operativo de Semana Santa 2026

Con el objetivo de garantizar la seguridad de la ciudadanía y de quienes visitan el municipio durante el periodo vacacional, la presidenta municipal, Bety Sánchez, encabezó el arranque del operativo de Semana Santa en Zacatlán.

Acompañada por el secretario de Seguridad Ciudadana, teniente Ramiro Hernández Ortega, la alcaldesa destacó la importancia de la coordinación interinstitucional para brindar atención oportuna y mantener el orden durante esta temporada.

El operativo contempla la participación de los tres órdenes de gobierno, sumando esfuerzos con la Policía Estatal, Secretaría de la Defensa Nacional, Guardia Nacional, Secretaría de Marina, Policía Turística, Policía Municipal y el cuerpo de Bomberos.

Durante su mensaje, la presidenta municipal señaló que Zacatlán se prepara de manera organizada y responsable para recibir a visitantes, priorizando en todo momento la seguridad y el bienestar de todas y todos.

Por su parte, el secretario de Seguridad Ciudadana informó que se desplegarán 150 elementos que estarán activos a lo largo de este periodo vacacional, reforzando labores de vigilancia, prevención y atención a emergencias.

Con estas acciones, el Gobierno Municipal refrenda su compromiso de trabajar de manera coordinada para que las familias disfruten de una Semana Santa segura y tranquila en Zacatlán.

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