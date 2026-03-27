Renuevan acceso sur de Zacatlán para fortalecer imagen turística

Con la presencia de representantes del sector turístico, de asociaciones civiles y regidores, la presidenta municipal, Bety Sánchez, inauguró la rehabilitación del acceso sur de Zacatlán, el cual cuenta con un reloj monumental en lo más alto de esta edificación.

Previo a cortar el listón, la alcaldesa manifestó que este arco representa la identidad, unidad y el sentido de pertenencia de las y los zacatecos. Además, es símbolo de la hospitalidad que caracteriza a las y los ciudadanos del Pueblo Mágico.

Destacó que la rehabilitación del acceso sur también obedece a los nuevos lineamientos para los Pueblos Mágicos, para mejorar la imagen urbana, así como sus accesos, dando un sentido de armonía, respeto al entorno y fortaleciendo su identidad.

Los trabajos de rehabilitación del acceso sur incluyen el arco, la ampliación de las banquetas, pintura, un letrero de Zacatlán Pueblo Mágico, mantenimiento de barandales, luminarias, entre otros aspectos.

Por su parte, Mary Olvera, quien es una promotora de Zacatlán y exdirectora de Turismo, agradeció a Bety Sánchez por darle una nueva cara a este acceso, trabajar a favor del turismo y representar la identidad del pueblo a través de esta obra.

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