Entregan rehabilitación de la segunda planta del CIS en Zacatlán

Para que las y los ciudadanos de Zacatlán realicen todos sus trámites en un solo espacio de manera rápida y digna, el Gobierno Municipal de Bety Sánchez inauguró la rehabilitación de la segunda planta del Centro Integral de Servicios (CISZ), lugar donde están ubicadas las distintas áreas del Ayuntamiento.

Acompañada de los regidores Mayte Ibarra, Clemente Olvera, José Guadalupe Cano, Enrique González, así como de las directoras y directores del Municipio, y los trabajadores del Gobierno del Estado, Bety Sánchez agradeció al gobernador Alejandro Armenta por dar las facilidades para intervenir la planta alta del Centro Integral de Servicios de Zacatlán.

Dijo que la intención de esta rehabilitación es que las y los ciudadanos se ahorren tiempo y traslados para realizar todos sus trámites, además de que puedan tener una estancia en áreas dignas.

“Este es un importante avance del gobierno presente, porque trabajamos de la mano con las y los zacatecos a fin de mejorar su calidad de vida, además de dar condiciones de bienestar”.

Por su parte, la directora de Infraestructura, Martha Escobedo, mencionó que desde el inicio de la administración, la presidenta Bety Sánchez hizo las gestiones para rehabilitar la segunda planta del CIS, entre otras cosas, porque ya estaba deteriorada, tenía goteras, entre otras fallas.

Por eso, se rehabilitaron las oficinas, la fachada, los pisos, muros, luminarias, pintura, e hicieron 5 nuevas oficinas con cancelería, el domo de cristal, entre otras cosas.

Las áreas del Ayuntamiento que se ubican en la segunda planta del CISZ son:

Servicios Públicos

Dirección de Catastro

Dirección de Normatividad

Dirección de Infraestructura

Dirección de Medio Ambiente

Dirección de Desarrollo Urbano

Coordinación de Cultura Física y Deporte

Coordinación de Promoción y Prevención de la Salud

Dirección de Protección Civil y Bomberos

Dirección de Recursos Humanos

Coordinación de Bienestar

Y en la planta baja:

Dirección de Desarrollo Rural

Cajas de SOSAPAZ

Cajas de Tesorería

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