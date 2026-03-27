Sin avances, hijas continúan búsqueda de su padre en Atlixco

A siete meses de la desaparición de José Romero Rosales en el municipio de Atlixco, Puebla, sus hijas, Rocío y Laura, han reconstruido por cuenta propia sus últimos momentos; fue visto por última vez el 4 de septiembre de 2025 en la localidad de Tenextepec.

De acuerdo con las cámaras de seguridad, fue captado caminando, deteniéndose en un puesto de comida y posteriormente dirigiéndose hacia el área conocida como “Los Criaderos”, sin que hasta el momento se conozca su paradero.

El hombre padece diabetes y presentaba episodios de pérdida de memoria, además de vitiligo visible en distintas partes del cuerpo, lo que lo coloca en una condición de alta vulnerabilidad y aumenta la urgencia de su localización.

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No obstante, la familia denuncia avances limitados por parte de la Fiscalía General del Estado y la Comisión de Búsqueda, por lo que han extendido los recorridos a comunidades cercanas como Coyula, Huaquechula y La Soledad Morelos.

Ante la falta de resultados en la investigación oficial, las hijas del desaparecido señalaron que enfrentan desgaste emocional y han visto reducidas sus oportunidades de búsqueda, por lo que se han visto obligadas a continuar la localización por sus propios medios.

Editor: César A. García

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