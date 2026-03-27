Revelan tres posibles fuentes del derrame petrolero en el Golfo de México

El Gobierno de México informó que el derrame petrolero en el Golfo de México ha afectado al menos 630 kilómetros de litoral, mientras continúan las labores de contención, limpieza e investigación para determinar el origen.

De acuerdo con la Secretaría de Marina, existen tres posibles fuentes del contaminante, entre ellas un buque fondeado en inmediaciones de Coatzacoalcos, Veracruz, y dos emanaciones naturales de chapopoteras.

El almirante Raymundo Pedro Morales Ángeles señaló que se tiene registro de 13 buques que pudieron estar relacionados con el vertimiento; cuatro permanecen en aguas mexicanas y el resto en aguas internacionales.

La Secretaría de Medio Ambiente indicó que, por ahora, no se tiene evidencia de un daño ambiental severo; sin embargo, se mantiene un monitoreo permanente y se realizará una caracterización de afectaciones en los ecosistemas.

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Además, la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente prepara denuncias penales y administrativas ante la Fiscalía General de la República (FGR) para fincar responsabilidades a quien resulte implicado en el derrame.

Por su parte, las autoridades ambientales de la SEMARNAT, entre ellas PROFEPA, CONANP y CONABIO, mantienen coordinación para atender la contingencia y reforzar las medidas de protección en las zonas afectadas.

A su vez, Petróleos Mexicanos (PEMEX) informó que contrató a 300 personas para labores de limpieza en playas y embarcaciones, además de implementar acciones para mantener la actividad pesquera en la región.

Hasta el momento, las autoridades federales han retirado 430 toneladas de contaminantes y limpiado 223 kilómetros de costa en Veracruz, Tabasco y Tamaulipas, como parte de las acciones para mitigar los efectos.

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