Paul McCartney anuncia nuevo álbum inspirado en su juventud

El músico británico Paul McCartney anunció el lanzamiento de su nuevo álbum, The Boys of Dungeon Lane, previsto para lanzarse el 29 de mayo, su primer disco en casi seis años.

Con 14 canciones, el material discográfico evoca su juventud en Liverpool, así como los inicios de The Beatles antes de que la banda alcanzara reconocimiento internacional.

El título de la próximo trabajo musical hace referencia a una zona cercana a la casa donde creció el reconocido artista, ubicada en las afueras de Liverpool, al noroeste de Inglaterra.

Como adelanto, Paul McCartney estrenó el sencillo “Days We Left Behind”, una canción con tono melancólico que refleja el enfoque nostálgico presente en gran parte del proyecto.

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El álbum incluirá composiciones románticas y reflexiones sobre los años previos a la fama. “Son simplemente muchos recuerdos de Liverpool”, señaló el cantante en su página web.

En este trabajo, el músico también retoma sus primeras experiencias junto a los fallecidos George Harrison y John Lennon, en una etapa anterior al fenómeno global de la beatlemanía.

Descrito como un álbum ecléctico, el exintegrante de The Beatles participa tocando diversos instrumentos y explorando distintos estilos musicales a lo largo de la producción.

La producción estuvo a cargo de Andrew Watt, quien ha colaborado con artistas como Elton John y Lady Gaga, y cuyo trabajo se desarrolló durante aproximadamente cinco años.

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