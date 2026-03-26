HBO Max presenta primer avance de la serie de Harry Potter

El primer tráiler de la serie “Harry Potter y la Piedra Filosofal” fue lanzado este miércoles 25 de marzo y confirmó que su estreno será en la plataforma HBO Max durante la temporada navideña de este 2026.

La producción marca un reinicio de la historia y presentará un nuevo elenco encabezado por Dominic McLaughlin (Harry Potter), Arabella Stanton (Hermione Granger) y Alastair Stout (Ronald Weasley).

El avance muestra el ingreso del joven Harry a Hogwarts, su acercamiento al mundo de la magia y los primeros elementos clave de la historia que lo convirtieron en uno de los personajes más populares.

En el tráiler también se observa el regreso de personajes emblemáticos como Hagrid, Draco Malfoy, Severus Snape, Minerva McGonagall y Albus Dumbledore, ahora interpretados por un elenco renovado.

Te puede interesar: Bill Cosby deberá pagar 19.25 mdd por abuso sexual en 1972

La serie retoma elementos clásicos como el sombrero seleccionador, el quidditch, las escobas voladoras, la Nimbus 2000, el Gran Comedor y el Expreso de Hogwarts, además de la casa de los tíos de Harry.

De acuerdo con la producción, el proyecto busca una adaptación más fiel de los siete libros, con una temporada dedicada a cada uno, lo que permitirá desarrollar con mayor detalle los eventos y personajes.

Se prevé que la primera temporada esté conformada por ocho episodios, cada uno con una duración aproximada de una hora, lo que marcará una diferencia frente al formato de las películas originales.

La serie está a cargo de la showrunner Francesca Gardiner y del director Mark Mylod, mientras que J. K. Rowling participa como productora ejecutiva junto a David Heyman, de la saga original.

Te recomendamos: