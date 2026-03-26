Cae autobús a río en Bangladesh y deja al menos 18 muertos

Al menos 18 personas murieron después de que un autobús interurbano cayera al río Padma en la terminal fluvial de Daulatdia, en el distrito de Rajbari, Bangladesh, lo que activó un operativo de búsqueda de los desaparecidos.

El vehículo transportaba a unos 40 pasajeros desde el suroeste del país hacia la capital, Daca, y se precipitó al agua cuando intentaba abordar un ferry en la terminal, sin que se precisaran de inmediato las causas del accidente.

De acuerdo con autoridades, el accidente ocurrió alrededor de las 17:00 horas, cuando el autobús perdió el control durante la maniobra de embarque y terminó sumergido a unos nueve metros de profundidad en el río Padma.

De acuerdo con los testigos, señalaron que el vehículo chocó contra la estructura de embarque, lo que lo desestabilizó y provocó su caída al río, en medio de una zona con tránsito constante de unidades y pasajeros en espera.

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Por su parte, equipos del servicio de bomberos, la policía fluvial, el ejército y voluntarios locales iniciaron de inmediato las labores de rescate en la zona, ante la presencia de múltiples personas que se encontraban en el sitio.

No obstante, algunos pasajeros lograron salir nadando, mientras que otros quedaron atrapados dentro de la unidad, lo que complicó las tareas de rescate y obligó a intensificar los trabajos de localización de víctimas en el área.

La operación requirió el uso de una embarcación especializada para recuperar el autobús del fondo del río. Las autoridades confirmaron la recuperación de 18 cuerpos, entre ellos cuatro hombres, diez mujeres y dos menores.

बांग्लादेश के दाउलतदिया 3 नंबर फेरीघाट पर सौहार्द परिवहन की बस नियंत्रण खोकर पद्मा नदी में गिर गई। बस में लगभग 40 यात्री सवार थे। कई यात्री पानी में डूब गए हैं और बचाव अभियान जारी है।



🕔 घटना: 25 मार्च 2026, शाम करीब 5:15 बजे

📍 स्थान: Daulatdia Ferry Ghat, Padma River,… pic.twitter.com/jTfey45zRs — Maharashtra Bandhu News (@BandhuNews_in) March 25, 2026

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