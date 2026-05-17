Sheinbaum inaugura el hospital más grande del sureste mexicano

La presidenta Claudia Sheinbaum inauguró el Hospital General Dr. Agustín O’Horán en Mérida, Yucatán, el más grande del sureste mexicano y de Centroamérica por su capacidad médica y dimensiones hospitalarias.

Con la entrada en operación del nuevo hospital, Yucatán se convirtió en el estado número 24 en incorporarse al sistema IMSS Bienestar, modelo que brinda atención médica gratuita a personas sin acceso a seguridad social.

Durante el acto inaugural, aseguró que el hospital ofrecerá atención especializada, medicamentos gratuitos y tecnología médica de última generación para niñas, niños, madres de familia y personas adultas mayores.

Asimismo, afirmó que la salud “no es una mercancía ni un negocio”, sino un derecho del pueblo, y sostuvo que el sistema público debe garantizar atención médica sin importar condición económica u origen social.

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Por su parte, el director del IMSS Bienestar, Alejandro Svarch Pérez, informó que el centro médico requirió una inversión superior a los 5 mil millones de pesos para su construcción y equipamiento hospitalario.

El funcionario federal detalló que el hospital cuenta con 43 especialidades, 16 quirófanos y más de 650 camas, además de capacidad para realizar mil 400 cirugías mensuales y más de mil consultas diarias.

Claudia Sheinbaum destacó que desde la creación del IMSS Bienestar se han basificado más de 55 mil trabajadores de la salud y contratado miles de médicos especialistas y médicos familiares en distintas regiones.

Finalmente, el gobernador de Yucatán, Joaquín Díaz Mena, aseguró que la incorporación al IMSS Bienestar fortalecerá la atención médica gratuita y permitirá impulsar nuevos servicios de salud en la entidad.

Inauguración del Hospital General "Dr. Agustín O'Horán" IMSS-Bienestar. Mérida, Yucatán https://t.co/YSiI99mdfv — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) May 17, 2026

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