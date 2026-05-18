Claudia Sheinbaum concluye gira de trabajo por Campeche y Yucatán

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo concluyó este fin de semana una gira de trabajo por Campeche y Yucatán, donde inauguró hospitales, escuelas y proyectos de alimentación.

En Campeche, inauguró la Planta Pasteurizadora de Leche para el Bienestar, proyecto que beneficiará a aproximadamente 200 mil personas de la región sureste del país.

Durante su visita a Mérida, encabezó la inauguración del Bachillerato Tecnológico No. 305, plantel que ofrecerá espacios educativos para mil 80 estudiantes de nivel medio superior

Te puede interesar: Sheinbaum inaugura el hospital más grande del sureste mexicano

En la capital yucateca también puso en marcha el Hospital General Dr. Agustín O’Horán del IMSS Bienestar, considerado el hospital más grande del sureste mexicano y de Centroamérica.

Posteriormente, en Kanasín, inauguró la Universidad Rosario Castellanos, institución que abrirá mil 300 nuevos espacios para estudiantes y ampliará la cobertura educativa pública.

La gira concluyó en Progreso, donde supervisó obras de carga del Tren Maya, inauguró el Hospital Naval de Yukalpetén y entregó el antiguo hospital de la SEMAR al ISSSTE.

Te recomendamos: