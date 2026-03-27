Casa del Abue Sur beneficia y atiende a mil 200 adultos mayores

Alrededor de mil 200 personas adultas mayores ya disfrutan de los servicios y beneficios de la nueva Casa del Abue Sur, a poco más de un mes de su apertura, un compromiso cumplido de la presidenta del Patronato del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia (SEDIF), Ceci Arellano.

De esta cifra, cerca de 350 abuelitas y abuelitos ya cuentan con una credencial que les acredita como miembros de la casa. “Los tratamos con mucho amor, nos sentimos agradecidos de ver materializado este sueño que nos tiene contentos a todas y todos”, aseguró la coordinadora general de Casa del Abue Sur, Elva García Rosas. Este proyecto nació gracias a la sinergia con el Ayuntamiento de Puebla, encabezado por el presidente municipal Pepe Chedraui, quien colaboró con la donación del terreno donde está construido.

Desde el pasado 12 de febrero, el recinto cobró vida con 7 talleres: gimnasia cerebral, active dance, fortalecimiento muscular, inglés, guitarra y computación, por mencionar algunos, en los que las y los asistentes participan mientras ponen a prueba sus sentidos, desarrollan habilidades y ejercitan su cuerpo y mente. Una vez que se inscriben, también reciben servicios de consulta médica, odontología, nutrición y psicología, con un seguimiento personalizado que garantiza el control de su salud, tanto física como emocional.

El gobernador Alejandro Armenta Mier ha instruido al personal de la casa tratar a las personas adultas mayores “como si fueran de su propia familia”, en sintonía con la política humanista de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, permanente promotora del cuidado y protección a las y los abuelitos.

Este centro gerontológico se ubica en la calle 103 poniente, número 1559 de la colonia Torres de Mayorazgo. Las y los interesados en formar parte pueden solicitar su inscripción personalmente y, como requisitos, deben presentar copia de su credencial de elector, un comprobante de domicilio, dos fotografías tamaño infantil y proporcionar dos números telefónicos de contacto.

Te recomendamos: