UDLAP presenta cartelera cultural de Primavera 2026

La Universidad de las Américas Puebla (UDLAP) presentó su cartelera cultural de Primavera 2026, integrada por más de 20 actividades artísticas que abarcan ópera, música, teatro y danza, y que destacan por sus colaboraciones internacionales, presentaciones en recintos emblemáticos y aniversarios de sus agrupaciones representativas.

Durante conferencia de prensa, la Mtra. María del Carmen Palafox Ramos, vicerrectora de Asuntos Estudiantiles de la Universidad de las Américas Puebla, destacó que para la UDLAP “la cultura es un pilar fundamental en la formación integral de los estudiantes”, impulsado a través de un robusto programa cultural conformado por los Equipos Representativos en disciplinas como danza, teatro, ópera, música sinfónica y coral. Además, subrayó que estos grupos están integrados por estudiantes-artistas, de distintas áreas académicas que comparten talento y vocación artística y que han llevado su trabajo a diversos foros tanto en Puebla como en el resto del país.

La cartelera cultural de Primavera 2026 inició en enero con colaboraciones como San Miguel Opera Trust y la MetOpera Laffont Competition Distrito México, además de la ópera L’isola disabitata, interpretada por Ópera UDLAP y la Orquesta Symphonia. Continuando con la programación, la UDLAP celebrará dos aniversarios fundamentales para su vida cultural: los 20 años de la Orquesta Symphonia, bajo la dirección de la Dra. Laura Reyes, y los 25 años del Coro de Cámara UDLAP.

En ese sentido, el director de Actividades Culturales de la Universidad de las Américas Puebla, Joaquín Cruz Martínez, resaltó que el Coro de Cámara ha consolidado una trayectoria de excelencia a lo largo de 25 años, por lo que, como parte de esta celebración, el próximo 28 de marzo se presentará el concierto Como pájaros en el aire en el Auditorio Guillermo y Sofía Jenkins, un programa que rinde homenaje a las mujeres y al continente americano, además de marcar el lanzamiento de su cuarta producción discográfica.

Asimismo, extendió la invitación a los conciertos de Pascua, una tradición de la universidad que se llevará a cabo el 9 de abril en la Catedral Basílica de Puebla, donde el Coro de Cámara UDLAP compartirá escenario con el coro alemán Vocal Concertisten, proveniente de Berlín. Este encuentro internacional permitirá interpretar obras de gran relevancia como el Salmo 42 de Felix Mendelssohn, además de un repertorio que evoca la alegría y el espíritu de la temporada pascual, con la participación de músicos invitados y ensambles orquestales.

Durante la temporada de Pascua, la presencia de la UDLAP trascenderá sus campus para llegar a importantes recintos del país. El 10 de abril, el Coro de Cámara también ofrecerá un concierto en la Catedral Metropolitana de la Ciudad de México, fortaleciendo así los lazos internacionales de la institución y sus Equipos Representativos Culturales.

Posteriormente, la cartelera de Primavera 2026 se complementará con la obra Soñantes, del 16 al 18 de abril en la Sala de Artes Escénicas; la temporada de Danza UDLAP, del 27 al 29 en el Auditorio Guillermo y Sofía Jenkins; y el concierto conmemorativo por los 20 años de la Orquesta Symphonia en mayo, que contará con la participación del solista Mauricio Náder.

Finalmente, como parte de su compromiso con la formación artística, la UDLAP lanzó la convocatoria del Apoyo Educativo Artístico. Sobre ello, Paola Villegas Herrera, jefa de Equipos Representativos Culturales, destacó que este programa ofrece un apoyo del 100% para que jóvenes talentos se integren a la vida artística universitaria: “Estamos buscando talentos que se puedan incorporar a nuestros equipos representativos y que vengan a enriquecer la vida artística de la universidad”. Para cerrar, compartió que la convocatoria estará abierta hasta el 1 de mayo y está dirigida a estudiantes interesados en disciplinas como música, teatro y danza. Para más información, visite: https://elige.udlap.mx/ApoyoArtistico.

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