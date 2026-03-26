Laura Artemisa llama a valorar lengua náhuatl como patrimonio cultural

“La transformación en la que vivimos nos recuerda que México no nació de la conquista, sino de raíces profundas y milenarias que nos dan gran valor. Se acabaron los tiempos en que nuestras raíces eran opacadas”, expresó Laura Artemisa García Chávez, secretaria de Bienestar, durante el cuarto Jueves Cultural, organizado el Voluntariado.

En este encuentro, la riqueza cultural y gastronómica de la junta auxiliar La Resurrección se mostró como una expresión viva de las tradiciones que fortalecen la identidad poblana.

Laura Artemisa García destacó que Puebla es un municipio multicultural y pluriétnico, donde cada comunidad aporta a la construcción de una identidad sólida. Señaló que la dependencia no solo lleva bienestar al estado, también recibe y reconoce la esencia de cada comunidad, por lo que hizo un llamado a valorar la lengua originaria como parte esencial del patrimonio cultural.

“La Resurrección tiene una esencia extraordinaria que se refleja en su gastronomía, artesanía y cultura y nos recuerda la riqueza de nuestro estado”, añadió.

Laura Artemisa informó que artistas y productores han manifestado a través de redes sociales su interés en participar en esta iniciativa, lo que permite integrar una lista creciente de colaboraciones e invitó a la población a sumarse a estos encuentros para conocer y reconocer la riqueza cultural de las comunidades.

El presidente auxiliar de La Resurrección, Miguel Floriberto Zapotitla Potrero, reconoció este espacio como un puente que une pueblos y juntas auxiliares. Recordó que en los noventa solo una parte de la población hablaba náhuatl; hoy, gracias al esfuerzo comunitario, una mayor proporción lo utiliza, reflejando un proceso de recuperación de identidad. “La lengua náhuatl no es un dialecto, es un idioma y debemos valorar nuestra historia”, afirmó.

La artesana María Candelaria Onofre agradeció este espacio que le permite obtener ingresos y visibilizar sus productos “esto nos ayuda a crecer, especialmente a quienes somos madres solteras”. Por su parte, la productora de mezcal Gabriela Hernández, originaria de San Nicolás Huajuapan, celebró el reconocimiento a las prácticas artesanales y pidió que se abran más espacios de participación.

Durante la jornada se entregaron reconocimientos a las y los participantes por su contribución a la preservación cultural, así como a los integrantes del coro “Yolotl Piltonzitzi”.

Con los Jueves Culturales, el Gobierno del Estado de Puebla reafirma su compromiso con la promoción de la diversidad cultural y el fortalecimiento de las raíces de los pueblos originarios, en concordancia con la visión humanista de la presidenta Claudia Sheinbaum.

Te recomendamos: