Nueva Ley de Cine impide reemplazar completamente a actores con IA

En un paso histórico para la industria cinematográfica y audiovisual, el pasado 24 de marzo fue aprobada por unanimidad la Ley Federal de Cine y Audiovisual. Esta legislación sustituye a la Ley Federal de Cinematografía de 1992, permitiendo que el marco jurídico nacional se actualice frente a los cambios tecnológicos y comerciales del sector.

La nueva ley integra mejoras sustanciales, desde apoyos económicos como el Fomento al Cine Mexicano (FOCINE), hasta un cambio de enfoque que prioriza el valor cultural sobre el mercantil. Además, mejora la exposición en salas de cine, contempla nuevas formas de distribución en plataformas de streaming, pero sin duda, la medida más interesante es la regulación impuesta ante la Inteligencia Artificial.

La urgencia de esta regulación surgió tras la polémica generada por Amazon Prime Video, plataforma que lanzó versiones de doblaje con voces generadas mediante IA, este hecho desató una ola de protestas entre consumidores y profesionales del doblaje, quienes llevaron sus preocupaciones ante las autoridades mexicanas para exigir la protección de su identidad vocal.

“Con el fin de conservar la identidad lingüística nacional, el doblaje de obras cinematográficas y obras audiovisuales extranjera en cualquiera de las lenguas nacionales, deberá ser realizado por personas trabajadoras artistas intérpretes o ejecutantes, en términos de la Ley Federal del Derecho de Autor y la Ley Federal del Trabajo”, se recalca en la nueva ley.

Te puede interesar: Lanzan maestría en Innovación Pública e IA en Puebla

Dentro de las principales garantías que brinda esta ley se encuentran:

Autorización expresa : Se requiere consentimiento por escrito para el uso de IA en cualquier doblaje.

: Se requiere consentimiento por escrito para el uso de IA en cualquier doblaje. Pago obligatorio : Se establece el derecho a una “contraprestación proporcional”, es decir, un pago justo que debe ajustarse según el éxito y la cantidad de veces que se utilice la voz sintetizada del intérprete.

: Se establece el derecho a una “contraprestación proporcional”, es decir, un pago justo que debe ajustarse según el éxito y la cantidad de veces que se utilice la voz sintetizada del intérprete. Derechos morales y patrimoniales : Se garantiza el respeto a la reputación del intérprete y su derecho a cobrar por la explotación de su imagen o voz.

: Se garantiza el respeto a la reputación del intérprete y su derecho a cobrar por la explotación de su imagen o voz. Prohibición de sustitución: Queda prohibido el reemplazo total de intérpretes humanos mediante IA sin un contrato y compensación equivalente que lo avale.

Finalmente, esta legislación posiciona a México como un referente en la defensa del talento humano frente al avance de la automatización.

Al establecer reglas claras para el uso de algoritmos en el arte, no solo se protege el sustento económico de miles de trabajadores, sino que se preserva la “esencia creativa” y la calidad interpretativa que solo un ser humano puede imprimir en las historias que llegan a la pantalla.

Editor: José Francisco Escobar

Te recomendamos: