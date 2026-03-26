Congreso de Puebla aplaza reforma de infancias trans; notifica a la SCJN

El Congreso del Estado notificó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que continuará postergando la aprobación de las reformas para reconocer a las infancias trans en Puebla.

Esto, a pesar de que este viernes 27 de marzo vence el plazo definitivo otorgado por el máximo tribunal del país para legislar en el tema.

El director jurídico, Jesús Juárez Lezama, confirmó que la estrategia para evitar el desacato consiste en argumentar que el tema es de “alta relevancia” y que el periodo de receso impide su votación inmediata.

En ese sentido, justificó que, al encontrarse fuera de sesiones ordinarias hasta el 15 de mayo, no existe el quórum ni el espacio legislativo para votar la reforma en el Pleno.

“Hoy se hizo la notificación y se le informó a la Corte que sigue en estudio el tema dada la relevancia del mismo y que estamos en vías de cumplimiento”, comentó en entrevista.

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Juárez Lezama sostuvo que el Congreso está en vías de aprobación, pues el desacato a la Corte podría derivar en sanciones económicas e inclusive la destitución de diputados.

Desde marzo de 2022, la SCJN declaró inconstitucional que el Código Civil del Estado impida a menores de 18 años modificar su identidad de género en documentos oficiales.

El máximo tribunal determinó que niñas, niños y adolescentes tienen derecho a decidir sobre su identidad de género autopercibida.

Lo anterior permitiría que menores realicen el cambio de acta de nacimiento y documentos de identidad de forma administrativa o judicial, con el acompañamiento de sus tutores o defensa legal.

#Puebla 👇🏻 El director jurídico del Coongreso de Puebla, Jesús Juárez, adelantó que la aprobación de las infancias trans seguirá en análisis y notificarán a la Corte que es un tema "complejo" que no puede abordarse en periodo de receso.



Vía @_VeraFernandez pic.twitter.com/xRdWVzMLnn — Oro Noticias Puebla (@OroNoticiasPue) March 26, 2026

Editor: César A. García

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