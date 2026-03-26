Denuncias laborales en Puebla aumentan 500% por acoso y hostigamiento

Las denuncias laborales en Puebla han incrementado 500 por ciento y la mayoría son por acoso y hostigamiento, de acuerdo con Elia Cortés Benítez, directora de la Oficina de Representación Federal del Trabajo.

Durante la sesión de la Comisión del Trabajo del Ayuntamiento de Puebla, explicó ante regidoras y regidores que este aumento se debe a la implementación del Sistema de Quejas y Accidentes Laborales que permite denunciar de manera anónima desde la “comodidad” de su computadora, donde pueden ver el seguimiento a su queja a través de un folio.

El registro se hace a través del CURP, le dan seguimiento a la querella y pueden visitar los centros de trabajo denunciados.

Ante las quejas, abundó, se presentaban de manera presencial o por correo electrónico, lo cual se modificó con la implementación de este modelo.

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“Me parece fabuloso, digo, vamos a marchas forzadas, atendemos todo, pero me parece fabuloso que sea fácil para los usuarios y que se sientan con la confianza de que sus quejas son anónimas”, sostuvo.

Insistió en que bajo este mecanismo no habrá ninguna repercusión ni el centro de trabajo se dará cuenta de quién presentó la queja en su contra.

Cortés Benítez lamentó que todavía hay un desconocimiento por parte de la base trabajadora de sus derechos laborales, a pesar de que se ha socializado.

Editor: César A. García

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