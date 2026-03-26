Avalan reforzar campañas sobre uso de plaguicidas en el campo poblano

La Comisión de Desarrollo Rural del Congreso del Estado, que preside el diputado Pável Gaspar Ramírez, aprobó el punto de acuerdo para exhortar a la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, a la Secretaría de Medio Ambiente, Desarrollo Sustentable y Ordenamiento Territorial, y a la Secretaría de Salud, a difundir campañas de concientización y fortalecer la supervisión sobre el manejo y la aplicación de plaguicidas, incluidos los herbicidas, en las zonas de cultivo de tubérculos de la entidad.

Con este punto de acuerdo, presentado de manera conjunta por la diputada Leonela Jazmín Martínez Ayala y el diputado Elías Lozada Ortega, también se pretende dar a conocer las consecuencias del uso de plaguicidas en la salud humana, así como promover prácticas agrícolas seguras y sustentables en beneficio del medio ambiente.

La utilización de estos plaguicidas, en muchos casos, resulta una práctica riesgosa e inadecuada, particularmente para las y los agricultores de la entidad, por lo que es necesario implementar estrategias de manejo responsable, así como fortalecer la atención y la regulación en el uso de herbicidas, ya que estos inciden de manera directa en la salud humana, el equilibrio ambiental y la productividad agrícola.

A la sesión del órgano colegiado asistieron las y los diputados Pável Gaspar Ramírez, Oscar Mauricio Céspedes Peregrina, Floricel González Méndez y Marcos Castro Martínez.

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