Texmelucan ejecuta obras para rehabilitar calles y drenaje

El Gobierno Municipal de San Martín Texmelucan, a través de la Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, mantiene los trabajos de mejoras a la infraestructura de vialidades prioritarias en el municipio, con el objetivo de fortalecer la seguridad y mejorar la movilidad de las familias.

El alcalde Juan Manuel Alonso informó que su gobierno trabaja en obras prioritarias para el beneficio de la población, por medio de trabajos de rehabilitación desde las entrañas, como red de agua potable, alcantarillado, pavimentación con concreto hidráulico, banquetas, iluminación, pintura y reforestación, como en las calles Pablo L. Sidar y Agustín Lara.

A través de la Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, se realizaron trabajos de rehabilitación en la calle Bandera Nacional, una importante arteria de la ciudad, donde se hizo la relaminación de 6 mil 700 m² de asfalto con material donado por PEMEX, beneficiando a miles de conductores que transitan por dicha vialidad.

Asimismo, se mantienen los trabajos de construcción del colector sanitario La Joya-El Cerrito, el cual beneficia directamente a 420 familias, impidiendo que descargas irregulares lleguen al río Atoyac, contrarrestando su contaminación y evitando problemas de salud pública.

Otra obra de la actual administración es la rehabilitación de drenaje pluvial del bajo puente de la autopista, en la calle Domingo Arenas en Santa Catarina Hueyatzacoalco, que beneficiará a más de 15 mil personas, evitando inundaciones por lluvias en ese acceso a la comunidad.

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