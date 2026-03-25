Texmelucan se suma a “La Hora del Planeta” 2026

Durante sesión de cabildo extraordinaria, las y los integrantes del cuerpo edilicio, encabezados por el presidente municipal Juan Manuel Alonso Ramírez, aprobaron la participación del municipio de San Martín Texmelucan en la iniciativa “La Hora del Planeta” 2026, que se efectuará este sábado 28 de marzo de 20:30 a 21:30 horas, como parte de las acciones de concientización en favor del cuidado del medio ambiente.

A lo largo de 20 años, “La Hora del Planeta” ha promovido acciones globales contra el cambio climático, la pérdida de biodiversidad y la importancia de actuar de manera colectiva por un futuro sostenible.

Por lo anterior, el Gobierno Municipal ha decidido sumarse a la iniciativa apagando luces en edificios públicos municipales para darle un respiro al planeta, recordando que cada acción cuenta y que la unión de personas puede generar cambios significativos.

Como parte de esta acción, se exhorta a las y los texmeluquenses a sumarse apagando las luces y desconectando aparatos eléctricos no esenciales en casa o negocios, asumiendo el compromiso con el cuidado del medio ambiente.

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