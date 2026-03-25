CEN del PRI adoptará propuesta de Delfina Pozos sobre antidoping

La diputada local Delfina Pozos Vergara confirmó que su iniciativa para aplicar pruebas antidoping a los aspirantes a cargos de elección popular será adoptada por la dirigencia nacional del PRI como un requisito para el proceso electoral de 2027.

En entrevista, la legisladora poblana informó que sostuvo comunicación directa con el presidente nacional del partido, Alejandro ‘Alito’ Moreno Cárdenas, quien validó la propuesta para ser implementada en todo el país.

Además, celebró que el gobernador Alejandro Armenta calificara como “buena idea” extender este tipo de exámenes incluso a los servidores públicos en funciones.

En ese sentido, detalló que el CEN del PRI integrará este examen como parte de la documentación necesaria para los registros de precandidatos y candidatos en las próximas elecciones intermedias.

Te puede interesar: ASE Puebla investiga a 18 ayuntamientos por denuncias ciudadanas

La diputada subrayó que la medida no es solo una cuestión de salud personal, sino de seguridad nacional y ética política.

El objetivo principal es verificar que los perfiles que postule el Revolucionario Institucional no mantengan vínculos ni consuman sustancias ilícitas que los hagan vulnerables ante la delincuencia organizada.

Consideró que es una medida necesaria para garantizar elecciones seguras, ya que la ciudadanía exige representantes con una trayectoria limpia y sin adicciones que comprometan su toma de decisiones.

Pozos Vergara apuntó que los detalles técnicos de las pruebas (periodicidad y laboratorios certificados) serán definidos más adelante por la comisión de procesos internos del partido.

Editor: César A. García

Te recomendamos: