ASE Puebla investiga a 18 ayuntamientos por denuncias ciudadanas

El titular de la Auditoría Superior del Estado (ASE), Germán Reyna y Herrero, reveló que el organismo ha recibido 18 denuncias ciudadanas formales contra el mismo número de ayuntamientos en Puebla.

Las quejas están motivadas por falta de transparencia, presunta incompetencia y el manejo irregular de recursos públicos.

Aunque el auditor evitó revelar la totalidad de los municipios para no entorpecer las investigaciones, confirmó que San Andrés Cholula y Xicotepec encabezan la lista de procesos abiertos.

El caso de Xicotepec cobró relevancia tras el reclamo directo del gobernador Alejandro Armenta Mier al alcalde Carlos Barragán Amador.

Esto debido a la inversión de un millón de pesos para la pavimentación de una calle de menos de 500 metros de longitud.

Durante su gira por la Sierra Norte a inicios de año, el mandatario estatal exigió formalmente una auditoría a dicha obra, lo que derivó en la inconformidad ciudadana que hoy procesa la ASE.

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En el caso del municipio gobernado por la panista Guadalupe Cuautle Torres, la denuncia se centra en la construcción de la Radial a Cuayantla.

El coordinador de gabinete estatal, José Luis García Parra, denunció en febrero que el ayuntamiento destinó casi 40 millones de pesos por kilómetro, una cifra considerada excesiva para los estándares de infraestructura local.

El auditor Reyna y Herrero confirmó que las quejas ciudadanas por este proyecto ya están integradas en el proceso de fiscalización para determinar si existe responsabilidad administrativa o daño patrimonial.

El titular de la ASE subrayó que las otras 16 denuncias mantienen un patrón similar, pues son ciudadanos que exigen cuentas claras sobre el destino de sus impuestos.

Los expedientes se encuentran en etapa de fiscalización y, de comprobarse las anomalías, los servidores públicos involucrados podrían enfrentar sanciones que van desde la inhabilitación hasta denuncias penales ante la Fiscalía Anticorrupción.

Editor: César A. García

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