Declaran culpables a Francisco y Armando N por homicidio del periodista Aurelio Ramírez

El Tribunal de Enjuiciamiento declaró culpables a Jesús Francisco y Jesús Armando “N” del homicidio doloso cometido contra el periodista Marco Aurelio Ramírez Hernández en Tehuacán y será la próxima semana cuando se defina su pena individualizada.

Así lo indicó la hija del comunicador Diana Luisa, quien recordó que ambos sujetos fueron coautores materiales del ataque contra su padre y falta una persona prófuga.

En la audiencia del fallo condenatorio que se llevó a cabo este lunes en las instalaciones del Poder Judicial de Puebla al lado del Cereso de San Miguel finalizó el proceso de 24 audiencias y 50 pruebas desahogadas.

Diana compartió que se siente cansada por la búsqueda de justicia desde mayo de 2023, fecha en la que asesinaron a su padre.

Sin embargo, también expresó que está contenta por la decisión de los jueces, al mencionar en su exposición del fallo condenatorio lo peligroso de ejercer el periodismo en el país.

En este sentido, pidió que se incrementen las penas contra quienes cometan algún delito contra periodistas, debido al riesgo que corren al informar.

Hay que recordar que Marco Aurelio fue asesinado por dos sujetos que lo interceptaron cuando viajaba en su vehículo, le dispararon y provocaron su muerte en el lugar.

