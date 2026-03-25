México fortalece red consular en EU con inversión de 31.7 mdp

La presidenta Claudia Sheinbaum informó que el gobierno federal ha destinado 31 millones 750 mil 859 pesos para fortalecer los 53 consulados de México en Estados Unidos, recursos provenientes del sorteo “México con M de Migrante” realizado por la Lotería Nacional el 15 de septiembre de 2025.

En casi tres meses, esta inversión ha permitido atender a 2 mil 334 connacionales, principalmente en servicios de representación legal, protección consular y jornadas extraordinarias de prevención.

Durante su conferencia matutina, Sheinbaum destacó que la labor principal de los consulados es la atención a los mexicanos en el exterior, en contraste con la visión del periodo neoliberal que, afirmó, priorizaba las relaciones públicas.

“Había una idea del pasado neoliberal de que los consulados eran para hacer relaciones públicas en Estados Unidos, no para atender a nuestros hermanos migrantes. Su labor principal es la atención de las y los mexicanos en el exterior”, señaló.

La mandataria destacó también la habilitación de las plataformas Mi Consulado (www.miconsulado.sre.gob.mx) y la Línea de Apoyo Consular, con el número 520 623 7874 desde Estados Unidos y 079 en México, disponible las 24 horas, los siete días de la semana.

El secretario de Relaciones Exteriores, Juan Ramón de la Fuente, informó que del 20 de enero de 2025 al 24 de marzo de 2026 se realizaron 12 mil 866 visitas a centros de detención (un promedio de 30 por día), 20 mil 908 asesorías legales y 152 mil 625 casos de asistencia o protección consular en procesos de repatriación. Además, se han designado 15 nuevos titulares en la red consular en Estados Unidos.

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