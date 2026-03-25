BUAP, entre las tres mejores en recursos PRODEP

De acuerdo con los resultados de la convocatoria 2025, la BUAP se posiciona en el tercer lugar entre las instituciones públicas de educación superior de México en recibir el mayor recurso del Programa para el Desarrollo Profesional Docente (PRODEP), de un total de 57 casas de estudio. Superó a las universidades autónomas de Baja California, Nuevo León, del Estado de México y Universidad Veracruzana. Los primeros lugares los ocupan la Universidad de Guadalajara, la Autónoma de Sinaloa y la BUAP.

De esta manera, 99 profesores de tiempo completo de la institución obtuvieron el perfil deseable PRODEP. En total, participaron 8 mil 383 académicos a nivel nacional y fueron dictaminadas como favorables 7 mil 755 solicitudes.

El reconocimiento al perfil deseable PRODEP es una distinción que realiza la Subsecretaría de Educación Superior, de la Secretaría de Educación Pública federal, a través de la Dirección General de Educación Superior Universitaria e Intercultural (DGESUI), a profesores de tiempo completo que cumplen satisfactoriamente con sus funciones de docencia, producción académica, tutoría, dirección individualizada y gestión.

Al mismo tiempo, entre los resultados que constatan la calidad de la Máxima Casa de Estudios en Puebla está la consolidación de sus grupos de investigación. En la evaluación del ejercicio fiscal 2025, la BUAP registró 146 cuerpos académicos consolidados, cifra que representa 8.19 por ciento a nivel nacional de un total de mil 783 cuerpos académicos de las universidades públicas estatales.

En este sentido, la BUAP es actualmente la segunda universidad con más cuerpos académicos consolidados, solo por detrás de la Universidad de Guadalajara con 150. Asimismo, tiene 66 cuerpos académicos en consolidación y 51 en formación, por lo que suma un total de 263.

Por otra parte, en cuestión de solicitudes de participación, la institución formalizó la entrega de 461, de las cuales fueron aprobadas 452; es decir, el 98.05 por ciento, ubicándose seis puntos porcentuales por arriba de la media nacional.

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