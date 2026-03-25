Puebla fortalece redes de apoyo para mujeres, destaca Pepe Chedraui

El presidente municipal de Puebla, Pepe Chedraui Budib, resaltó que en su administración se generan espacios para fortalecer redes de apoyo para las mujeres; ocupan cada vez más puestos en la toma de decisiones, acceso a salud, educación y justicia, además de mejorar los espacios públicos y entornos seguros para su tranquilidad y autonomía.

Lo anterior durante su participación en el Evento Magistral “Mujeres Imparables, Mujeres que Inspiran”, en el que brindó una ponencia la presentadora y escritora Gloria Calzado.

“Tenemos claro que el respaldo a su liderazgo demanda la participación del gobierno y de la sociedad, por ello estamos aquí generando espacios para fortalecer redes de apoyo, acercar servicios e información que serán aliados para construir su futuro, el de su familia y el de su comunidad”, dijo.

El edil afirmó que ahora más que nunca la ciudad crece más justa, equitativa y solidaria para que las niñas y jóvenes tengan la oportunidad para que sean lo que quieran ser.

Por su parte, la titular de la Secretaría de las Mujeres, Zaira González Gómez, subrayó que ahora las mujeres ocupan espacios que antes les eran negados, como la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, lo cual calificó de histórico, pues consideró que es un mensaje esperanzador para todas, que abre caminos para muchas más.

Te puede interesar: SSC de Puebla resguardará a 80 mil visitantes en Semana Santa

“La transformación histórica que vivimos no ocurre por casualidad; es el resultado de la voluntad, la lucha y la inclusión de más mujeres”, abundó.

En la ponencia de la presentadora Gloria Calzado, expuso que la edad no debe ser un parámetro para el tipo de vida que llevan las mujeres, pues puso como ejemplo que con más de 60 años de edad ella tiene proyectos profesionales sin perder capacidad, energía ni ganas de cumplir sus objetivos.

Por ello cuestionó que se hable de la edad de una manera despectiva, pues el envejecimiento es parte de los procesos como seres humanos.

En el evento estuvieron regidoras, la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, Rosa Isela Sánchez Soya, la fiscal general del Estado, Idamis Pastor Betancourt, y la secretaria de Finanzas, Daniela Pérez Calderón.

#Capital 📱 El presidente municipal de Puebla, Pepe Chedraui, resaltó que en su administración se generan espacios para fortalecer redes de apoyo, así como que las mujeres ocupen cada vez más puestos en la toma de decisiones, mejorar los espacios públicos y entornos seguros.



Vía… pic.twitter.com/CNlqJxmJm3 — Oro Noticias Puebla (@OroNoticiasPue) March 25, 2026

Editor: César A. García

Te recomendamos: