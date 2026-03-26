Morena Puebla critica al PT por “regatear” el Plan B de Sheinbaum

Por:
Vera Fernández
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Morena en Puebla señaló que el PT podría pagar en las urnas de 2027. / Foto: Es Imagen.

Liderazgos de Morena en Puebla advirtieron que el “regateodel PT al Plan B de la presidenta Claudia Sheinbaum podría traducirse en un debilitamiento en las urnas y un posible voto de castigo por parte de la ciudadanía en el 2027.

El señalamiento surge luego de que la bancada del Partido del Trabajo (PT) en el Senado fuera artífice de bloquear la propuesta para adelantar la consulta de Revocación de Mandato al próximo año, postergándola hasta 2028.

El presidente del Consejo Estatal de Morena, Andrés Villegas Mendoza, reconoció que, aunque el eje de la austeridad (reducción de gastos en cabildos y congresos) se logró, el PT operó en contra de la simultaneidad de las elecciones.

En ese sentido, calificó como una falta de congruencia que el aliado histórico pusiera trabas a una de las promesas centrales de Claudia Sheinbaum.

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“La gente se da cuenta de quiénes están con la presidenta y quiénes no”, afirmó, sugiriendo que los ciudadanos identificarán al PT como el partido que le “dio la espalda” al proyecto presidencial.

El bloque poblano de Morena también puso énfasis en la postura de la senadora petista Lizeth Sánchez García, cuya intervención en el Senado fue clave para las modificaciones al dictamen original.

No obstante, Pável Gaspar, presidente de la Junta de Gobierno del Congreso de Puebla, descartó una fractura definitiva en la alianza, pero coincidió en que los ciudadanos juzgarán el actuar de los representantes petistas en el 2027.

Editor: César A. García

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