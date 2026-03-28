Donald Trump rebautiza el estrecho de Ormuz y desata críticas

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, llamó “estrecho de Trump” al estrecho de Ormuz durante un evento, en medio de tensiones con Irán por el control de esta ruta clave.

El comentario ocurrió en el foro FII Priority, donde abordó las negociaciones con Irán y reiteró su exigencia de reabrir el paso, fundamental para el flujo global de petróleo.

“Estamos negociando ahora y sería genial si pudiésemos hacer algo, pero tienen que abrirlo”, dijo el mandatario, antes de equivocarse y corregirse, calificando el momento como un error.

Pese a ello, ironizó sobre la situación y afirmó que no fue accidental, al asegurar que “no hay accidentes” en sus declaraciones, en alusión a la cobertura mediática que criticó.

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Donald Trump comparó el episodio con su decisión de renombrar el golfo de México como ‘golfo de América’, medida impulsada al inicio de su segundo mandato en enero de 2025.

Incluso, relató que la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, lo contactó tras ese cambio, a quien describió como una “mujer elegante”, destacando su tono de voz en la llamada.

Las declaraciones ocurren mientras el estrecho de Ormuz enfrenta restricciones tras semanas de conflicto, lo que ha impactado el mercado energético y elevado el precio del petróleo.

En este contexto, aseguró que mantiene negociaciones con Irán, aunque ese país lo niega, y anunció que pospuso hasta el 6 de abril el ultimátum para desbloquear la vía estratégica.

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