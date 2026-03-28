Fallece James Tolkan, actor de “Volver al Futuro” y “Top Gun”

El actor estadounidense James Tolkan, reconocido por sus papeles en clásicos del cine, falleció a los 94 años este 26 de marzo de 2026 en Saranac Lake, Nueva York, informaron fuentes oficiales.

La noticia fue confirmada por la página oficial de “Volver al Futuro”; hasta ahora no se ha dado a conocer la causa de su muerte, aunque se indicó que falleció de manera pacífica en su hogar.

Con una carrera de más de cinco décadas, se consolidó como uno de los actores de carácter más reconocibles, especialmente por sus interpretaciones de figuras de autoridad en cine y televisión.

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Entre sus papeles más icónicos destaca el del director Gerald Strickland en “Volver al Futuro” y sus secuelas, además del comandante Stinger en “Top Gun”, donde reforzó su imagen de autoridad.

A lo largo de su trayectoria también participó en películas como “Serpico”, “WarGames” y “The Amityville Horror”, además de tener apariciones en series como “Miami Vice” y “Hill Street Blues”.

James Tolkan nació el 20 de junio de 1931 en Calumet, Míchigan, y antes de dedicarse a la actuación sirvió en la Marina durante la Guerra de Corea; su último crédito en cine fue “Bone Tomahawk”.

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