Detiene a hombre por posesión de 37 dosis de cristal en Barrio El Refugio

Agentes investigadores de la Fiscalía General del Estado (FGE) detuvieron en flagrancia a Crisptofer N., de 32 años, como probable responsable de delitos contra la salud en su modalidad de suministro de narcótico, durante un recorrido de vigilancia en la colonia Barrio El Refugio de la ciudad de Puebla.

De acuerdo con la información recabada, el 25 de marzo de 2026 alrededor de las 11:45 horas, los agentes detectaron al hoy detenido realizando un intercambio de bolsitas transparentes con otro hombre, que contenían presunta droga.

Tras una inspección, se le localizaron 37 bolsitas con sustancia granulada con características similares a cristal.

El detenido fue asegurado y puesto a disposición de la autoridad ministerial para continuar con las diligencias correspondientes y determinar su situación legal conforme a derecho.

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