Detienen a extranjero con bolsas de cocaína en Cuautlancingo

Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y Protección Civil de Cuautlancingo detuvieron a un hombre de nacionalidad colombiana por su probable responsabilidad en delitos contra la salud, durante recorridos de vigilancia en la calle San Miguel, entre Margaritas y Privada San Miguel, en la cabecera municipal.

Los policías detectaron a dos hombres presuntamente involucrados en la comercialización de sustancias ilícitas, al aproximarse para intervenir, uno de ellos huyó a bordo de una motocicleta, mientras que el segundo intentó darse a la fuga a pie, siendo asegurado en el lugar.

El detenido fue identificado como Oscar Enrique “N”, de 36 años, originario de Colombia. Durante la intervención se le aseguraron 19 envoltorios con sustancia con características similares a la cocaína.

Fue puesto a disposición de la Fiscalía General del Estado por su probable responsabilidad en delitos contra la salud y del Instituto Nacional de Migración para la determinación de su situación legal.

La carpeta de investigación quedó registrada bajo el número FGEP/CDI/FEIDAI/CUAUTLANCINGO-C5-I/002285/2026. La dependencia municipal refrendó su compromiso de garantizar la seguridad y proteger la integridad de la ciudadanía mediante acciones permanentes y coordinadas.

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