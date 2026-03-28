Guadalupe Vargas presenta exhorto para detectar la miasis por gusano barrenador

En sesión de la Comisión Permanente, la diputada Laura Guadalupe Vargas Vargas presentó un punto de acuerdo por el que exhorta a la Secretaría de Salud del Estado de Puebla para que, en coordinación con los servicios de salud y en el marco de sus atribuciones, diseñe campañas con el fin de difundir información orientada a la detección oportuna y atención de la miasis ocasionada por el gusano barrenador en humanos.

En la propuesta, la legisladora destaca que resulta necesario fortalecer de manera integral las acciones de prevención, vigilancia epidemiológica, información y atención oportuna de la miasis en el Estado de Puebla, con el propósito de reducir los riesgos a la salud pública y evitar la progresión de casos hacia complicaciones graves o potencialmente mortales.

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El exhorto fue enviado a la Comisión de Salud para su estudio y resolución procedente.

La diputada Elisa Limon Balderrabano presentó un punto de acuerdo por el que exhorta a la Secretaría de Infraestructura del Gobierno del Estado de Puebla para que, en coordinación con las autoridades de los municipios de Zautla, Xochiapulco y Zacapoaxtla, realicen una revisión integral, diagnóstico técnico, rehabilitación, mejora y ampliación del tramo carretero estatal que conecta a los municipios señalados, así como de colocar la infraestructura y equipamiento urbano necesario para los transeúntes.

La propuesta legislativa fue turnada a la Comisión de Comunicaciones e Infraestructura para su estudio y resolución procedente.

En tanto, la diputada Esther Martínez Romano presentó un punto de acuerdo por el que exhorta a la Secretaría de Educación Pública del Estado de Puebla, a través de la Dirección de Educación Indígena y las áreas competentes, para que implemente un proceso integral, sistemático y permanente de diagnóstico, revisión y validación del perfil lingüístico del personal docente adscrito al servicio de educación indígena, que incluya la identificación de la lengua y variante que domina, así como su nivel de competencia en comprensión, expresión oral, lectura y escritura, y las necesidades de formación o certificación.

El exhorto fue enviado a la Comisión de Educación para su análisis.

La Comisión Permanente dio cuenta de las siguientes propuestas:

-Iniciativa del diputado Julio Miguel Huerta Gómez para reformar y adicionar la fracción XIX del artículo 23 de la Ley del Agua para el Estado de Puebla, con la finalidad de establecer que los municipios y organismos operadores, para obtener financiamientos destinados a la prestación, mejora o ampliación de los servicios públicos, deberán acreditar, mediante estudios técnicos, la capacidad de pago y la conveniencia financiera en términos de sostenibilidad, evitando el incremento del endeudamiento total en caso de refinanciamiento.

La propuesta legislativa fue enviada a la Comisión de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático para su análisis.

-Iniciativa de la diputada Delfina Pozos Vergara para reformar el primer párrafo y la fracción IV del artículo 409 del Código Penal del Estado Libre y Soberano de Puebla, con el propósito de precisar que, en la reciente reforma sobre el delito de despojo, se considere como causal que, para su ejecución se simulen actos de autoridad con el propósito de ocupar, mantener o legitimar indebidamente la posesión o propiedad de un inmueble.

La propuesta legislativa fue turnada a la Comisión de Procuración y Administración de Justicia para su estudio y resolución procedente.

-Iniciativa de la diputada Delfina Pozos Vergara para reformar y adicionar diversas disposiciones del Código de Instituciones y Procesos Electorales del Estado de Puebla, mediante la cual se propone regular la propaganda encubierta en formato informativo, considerándola como toda difusión reiterada, sistemática o con sesgo favorable a una persona con aspiraciones político-electorales, presentada como contenido informativo o entrevista, cuando no exista un ejercicio periodístico genuino, plural o crítico.

La propuesta legislativa fue turnada a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales para su estudio.

-Punto de acuerdo de la diputada Floricel González Méndez por el que exhorta a la Secretaría de Infraestructura y a la Secretaría de Movilidad y Transporte, así como al organismo público descentralizado “Carreteras de Cuota Puebla” para que, en el ámbito de sus respectivas atribuciones, fortalezcan la planeación, ejecución y supervisión de los trabajos de mantenimiento, rehabilitación y modernización en las carreteras y autopistas de jurisdicción estatal, a fin de reducir al mínimo los tiempos de detención vehicular derivados de cierres totales o parciales y propiciar, en la medida de lo posible, la continuidad del tránsito de forma segura y ordenada, mediante la implementación de medidas operativas que disminuyan las afectaciones a quienes transitan por estas vías.

-Punto de acuerdo de la diputada Laura Guadalupe Vargas Vargas por el que exhorta a la Secretaría de Infraestructura del Gobierno del Estado, así como al Centro SICT Puebla para que, en el ámbito de sus atribuciones y en coordinación con los Ayuntamientos de los 23 municipios del Estado de Puebla incluidos en la Declaratoria de Desastre Natural por fenómenos hidrometeorológicos publicada en el Periódico Oficial del Estado el 14 de octubre de 2025, implementen acciones de revisión, mantenimiento, rehabilitación y, en su caso, reconstrucción de la infraestructura carretera, caminos, puentes y demás vías de comunicación afectadas, a fin de garantizar su adecuado funcionamiento, fortalecer la conectividad regional y salvaguardar la seguridad de las y los habitantes de dichas zonas.

Ambos exhortos fueron turnados a la Comisión de Comunicaciones e Infraestructura para su análisis.

-Punto de acuerdo de la diputada Elvia Graciela Palomares Ramírez por el que exhorta a la Secretaría de Bienestar del Estado de Puebla, al Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Puebla y a los Ayuntamientos de la entidad para que, en el ámbito de sus respectivas atribuciones y en coordinación con las autoridades federales competentes, fortalezcan las campañas de difusión, orientación y acompañamiento dirigidas a personas adultas mayores sobre acceso a programas sociales y canalización a servicios de atención integral.

El exhorto fue enviado a la Comisión de Bienestar para su estudio y resolución procedente.

-Punto de acuerdo de la diputada Azucena Rosas Tapia por el que exhorta al Consejo Estatal de Trasplantes del Estado de Puebla, para que diseñe e implemente un mecanismo institucional de atención, orientación y coordinación mediante el cual se canalice y oriente oportunamente a los familiares de personas donadoras de órganos que se encuentren en situación de vulnerabilidad económica.

La propuesta legislativa fue turnada a la Comisión de Salud para su estudio y resolución procedente.

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