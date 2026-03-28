Llaman a reforzar medidas de prevención en el hogar durante vacaciones

Con motivo del periodo vacacional, el Gobierno de la Ciudad de Puebla, encabezado por el presidente municipal Pepe Chedraui, exhortó a las familias a mantener y reforzar acciones de prevención dentro del hogar para reducir riesgos y proteger la integridad de las infancias y juventudes poblanas.

A través de la Dirección de Gestión de Riesgos en Materia de Protección Civil, se invita a madres, padres y personas cuidadoras a fortalecer la supervisión y adoptar medidas de seguridad en los distintos espacios de la vivienda.

Entre las principales recomendaciones se encuentra guardar medicamentos en lugares altos, cerrados o con seguro, evitando dejarlos a la vista o al alcance de niñas y niños, ya que podrían ingerirlos accidentalmente al confundirlos con dulces.

De igual forma, los productos de limpieza y sustancias químicas deben almacenarse en espacios seguros, como gabinetes cerrados o estantes elevados, siempre en sus envases originales y bien etiquetados, sin mezclarlos y con especial precaución en áreas como la cocina, el baño o el patio, donde se usan con mayor frecuencia.

En materia de seguridad estructural del hogar, se recomienda restringir el acceso de niñas y niños a zonas de riesgo como azoteas, terrazas, cisternas o escaleras sin protección, además de asegurar tapas de depósitos, instalar barandales y colocar seguros en ventanas para prevenir caídas y accidentes.

También se sugiere mantener bajo resguardo objetos punzocortantes, utensilios calientes y cualquier elemento que pueda representar un peligro para las y los menores, así como evitar que permanezcan sin supervisión en áreas donde se preparan alimentos.

El gobierno municipal reiteró la importancia de fomentar una cultura de prevención desde el hogar e hizo un llamado a madres, padres y personas cuidadoras a mantenerse atentos y adoptar medidas de seguridad para que las familias disfruten de un periodo vacacional seguro.

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