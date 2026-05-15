México enfrentará demanda histórica de luz por el Mundial 2026

El sistema eléctrico nacional se prepara para su mayor pico de demanda, ya que México recibirá trece partidos de la Copa Mundial de Fútbol de 2026, entre junio y julio, en la Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey.

De acuerdo con el Centro Nacional de Control de Energía (CENACE), se espera que este verano la demanda de la electricidad podría alcanzar un récord de 54 mil megavatios, cantidad que puede mantener a 27 millones de hogares.

A su vez, un estadio profesional puede alcanzar entre 5 y 10 megavatios de electricidad durante un partido, de acuerdo con un estudio que hizo la Universidad de Duke. Esto se traduce en 10 mil hogares mexicanos utilizando la energía eléctrica.

Asimismo, en la demanda eléctrica también se incluyen los aeropuertos, alojamientos para los turistas, sistemas de transporte, cadenas de televisión y los diferentes Fan Fest.

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La CDMX avanza con el Centrobús, una ruta eléctrica que conectará el aeropuerto con el centro de la ciudad, y se duplicará la demanda del Tren Ligero. Por otro lado, Monterrey desarrolla nuevas líneas de metro y un monorriel metropolitano, mientras que Guadalajara incorporó unidades eléctricas a la Línea 5 del Macrobús Aeropuerto.

La Comisión Federal de Electricidad (CFE), la Secretaría de Energía (SENER) y los gobiernos estatales instalaron el Grupo de Seguimiento al Mundial 2026, y están haciendo recorridos para identificar riesgos, necesidades técnicas y supervisar la infraestructura.

Al respecto, el secretario de Desarrollo Energético Sustentable de Jalisco, Manuel Herrera Vega, dijo estar trabajando con la CFE y el gobierno federal para garantizar que toda red eléctrica esté funcionando de manera correcta durante la gran fiesta del fútbol.

México tiene un reto importante, ya que las tres ciudades más importantes del país reciben el Mundial, en una época donde hace más calor. Además, el CENACE advierte que llegarán al límite histórico, por lo que el sistema eléctrico deberá estar listo en junio, cuando arranca el torneo.

Editor: Diego González

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