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viernes, mayo 15, 2026
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Campaña “Sí al Desarme, Sí a la Paz” arriba al municipio de Libres

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Foto: Gobierno del Estado.

Como parte de la estrategia de seguridad impulsada por el Gobierno Federal, encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, y en coordinación con el Gobierno del Estado, se llevó a cabo en el municipio de Libres la campaña “Sí al Desarme, Sí a la Paz”, con el objetivo de generar conciencia sobre la presencia de armas en los hogares y motivar su retiro, al representar un factor de riesgo para las familias.

Esta iniciativa promueve la entrega voluntaria y anónima de armas de fuego que se resguardan en los hogares, a cambio de incentivos económicos, lo que contribuye a la prevención de hechos delictivos.

Gracias a la participación ciudadana y a la respuesta de las familias del municipio, durante la jornada se recibieron diversos artefactos, lo que fortalece los trabajos de construcción de paz en la región.

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