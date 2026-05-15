Realizan foro sobre el derecho al cuidado en el Congreso de Puebla

La Secretaría de las Mujeres realizó el Foro “El Derecho al Cuidado: de la Visión a la Acción Pública” en el Congreso del Estado, un espacio de análisis y diálogo orientado a avanzar en la construcción de políticas públicas para reconocer el acompañamiento a la vida como un principio humano y un eje de transformación colectiva, bajo el liderazgo del gobernador Alejandro Armenta Mier y en sintonía con la visión de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum.

Durante su participación, la titular de la dependencia, Yadira Lira Navarro, destacó que el trabajo de asistencia y atención familiar ha recaído históricamente en la población femenina, lo que ha limitado su autonomía y crecimiento pleno en la vida económica y comunitaria, a pesar de su aporte fundamental al sostenimiento de los hogares y comunidades.

Subrayó que en México las mujeres destinan en promedio 21.5 horas más a la semana al trabajo de apoyo no remunerado, labor que, aunque no recibe retribución económica, representa una parte sustantiva de la economía nacional. En este sentido, señaló que no es posible avanzar hacia la equidad mientras persista esta distribución desigual de responsabilidades vinculadas a la atención de personas dependientes.

En el encuentro participaron representantes de las secretarías estatales de Bienestar, Educación Pública, Salud, Desarrollo Económico y Trabajo, así como de Planeación, Finanzas y Administración; de Arte y Cultura; y de Medio Ambiente, Desarrollo Sustentable y Ordenamiento Territorial, quienes coincidieron en la necesidad de fortalecer la articulación institucional para atender esta agenda desde un enfoque transversal de equidad comunitaria.

Este esfuerzo representa el paso de la reflexión a la acción pública, con el objetivo de consolidar políticas que contribuyan a reducir desigualdades estructurales y fortalecer el progreso colectivo en la entidad.

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